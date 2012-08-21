Харківська область отримала 40 нових шкільних автобусів

Харків. 21 серпня. УНІАН. Харківська область отримала від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за програмою «Рівний доступ до якісної освіти» 40 нових шкільних автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, сертифікати та ключі від нових шкільних автобусів водіям із районів області вручили міністр освіти Дмитро Табачник, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Міністр освіти наголосив, що останні два роки відбувається стабільне фінансування програми «Шкільний автобус».

«Державна цільова соціальна програма «Рівний доступ до якісної освіти» в народі більш відома як програма «Шкільний автобус». Вперше в 2012 році державний бюджет зміг профінансувати 1000 шкільних автобусів для сільських шкіл. Якщо нам вдасться зберегти стабільність і темпи розвитку, то в 2013 році ми повністю забезпечимо всі 100% сільських шкіл шкільними автобусами і почнемо заміну парку старих автобусів, і я думаю, що ми зможемо цю програму в 2013 році успішно закінчити», - наголосив Д.Табачник.

У свою чергу М.Добкін зазначив, що питання придбання пального для шкільних автобусів будуть вирішувати районні відділи освіти за підтримки обласної влади.