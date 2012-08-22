Фінансування Харківського метрополітену триватиме - Янукович

Харків. 22 серпня. УНІАН. Фінансування розвитку Харківського метрополітену триватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав Президент України Віктор Янукович.

Президент однак зазначив, що рівень фінансування залежатиме від стану державної економіки.

«Харківський метрополітен буде продовжувати розвиватися. Все залежатиме від рівня фінансування, а рівень фінансування залежить від рівня економіки держави. Це все напряму пов’язане. Ми ніколи не відмовляли, ми завжди фінансували розвиток харківського метро, але фінанси нас певною мірою обмежують. Я таке доручення підписав. Ми будемо тримати на контролі. Харків буде фінансуватися на такому ж рівня, як Київ, умовно кажучи, але ж у нас ще є Дніпропетровськ, Донецьк», - сказав В.Янукович.

Він також висловив упевненість у тому, що буде ухвалена Державна програма будівництва й розвитку метрополітену.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.

Зараз будується 30-та станція Харківського метрополітену - «Перемога». Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії.

Станцію «Перемога» планується добудувати та ввести в експлуатацію в 2012 році.

За словами голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, після завершення робіт на цій станції, розпочнеться будівництво в бік аеропорту від метро «Проспект Гагаріна».