ЗіМ звільнений від сплати податку на землю

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Держпідприємство «Завод ім. Малишева» на певний час звільнено від сплати податку на землю.

Як повідомляє прес-служба міської ради, рішенням сесії міськради оборонне підприємство звільнене від сплати податку на землю з 1 жовтня по 31 грудня 2007 року у розмірі 99% від суми, що надходить у бюджет міста.

Вивільнені кошти будуть спрямовані на встановлення енергозберігаючої котельні, незалежного водопостачання міської поліклініки №21 та погашення заборгованості перед комунальними підприємствами.