Харків. 30 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявляє, що опозиція фінансується грошима обдурених вкладників банку «Базис»

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору губернатор вислови на сесії Харківської обласної ради, де обговорювалося питання про становище з банком «Базис».

М.Добкін вважає, що проблеми банку «Базис» були штучно і цілеспрямовано створені керівництвом цієї фінансової установи, що й призвело до банкрутства.

«Сьогодні не викликає сумніву, що ситуація з банком «Базис» склалася не через помилки менеджменту, а в результаті абсолютних цілеспрямованих дій, добре спланованих і підготовлених. Не виключено, що за гроші обдурених вкладників можуть фінансуватися будь-які антиукраїнські акції за кордоном. Я не сумніваюся, що за гроші обдурених вкладників, трудових колективів зараз фінансується опозиція, оплачується підвезення численних «прихильників» Тимошенко з інших областей», - сказав М.Добкін.

