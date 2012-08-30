Матч Металіст - Динамо (Бухарест) судитиме турецька бригада

ТВ-трансляція: телеканал «2+2» з 20.55

Харків. 30 серпня. УНІАН. Матчу-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи «Металіст» (Харків) - «Динамо» (Бухарест), який сьогодні відбудеться в Харкові, судитиме турецька бригада. Головний арбітр - Хусеїн Гечек Асистенти: Мустафа Емре Евісой, Оркун Актас (обидва - Туреччина). Четвертий арбітр - Мете Калкаван (Туреччина). Суддівський спостерігач - Бо Карлссон (Швеція). Делегат УЄФА - Тервел Златєв (Болгарія).



Матч розпочнеться 0 21.00 на стадіоні «Металіст». ТВ-трансляція: телеканал «2+2» з 20:55. Онлайн-репортаж - на офіційному сайті харківського клубу.

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