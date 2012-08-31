Бережна привітала харків’янку Прологаєву із паралімпійським «золотом»
«Ми пишаємося»
Харків. 31серпня. УНІАН. Народний депутат Ірина Бережна привітала з перемогою на Паралімпійських іграх у Лондоні харківську плавчиню Наталію Прологаєву.
«Золото» Паралімпіади їде до Харкова. Вітаю всіх харків`ян, а головне - Наталію Прологаєву, її тренерів, батьків, друзів, знайомих. Всіх, хто хворів за неї. Вона молодчинка, ми нею пишаємося!», - написала на своїй сторінці в Facebook Ірина Бережна.
Харків`янка виграла дистанцію в 50 метрів вільним стилем.
Друге місце - у Терези Пералес з Іспанії, третє - у Інбал Пезаро з Ізраїлю.
Як повідомляв УНІАН, у перший день змагань українські спортсмени вибороли вісім медалей: дві золоті, дві срібні та чотири бронзових нагород. За підсумками першого дня збірна України посідає 4-те місце в медальному заліку.