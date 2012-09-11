Відбудова стін пошкодженого вибухом будинку почнеться 17 вересня - підрядник

Харків. 11 вересня. УНІАН. У Харкові відбудовування стін будинку по вулиці Петра Слинька, 2б, який 4 вересня було пошкоджено внаслідок вибуху, розпочнеться в понеділок, 17 вересня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Сергія Євеля, генерального директора ТОВ «Стальконструкція», яке виконує відновлювальні роботи.

За його словами, демонтаж стін та перегородок у пошкодженому будинку закінчиться не 1 жовтня, як планувалося раніше, а 17 вересня.

«Ми випереджаємо графік. Тому демонтаж стін закінчиться раніше. До 1 жовтня триватиме демонтаж комунікацій, а також пошкоджених елементів балконів. Уже 17 вересня розпочнеться цегляна кладка демонтованих стін», - повідомив С.Євель.

Він зауважив, що сьогодні роботи з демонтажу стін проводяться на 6-му поверсі, а до кінця дня половина пошкодженої частини 9-поверхового будинку буде демонтована.

У той же час у прес-службі міськради, посилаючись на адміністрацію Комінтернівського району Харкова, повідомили, що зараз частину квартир пошкодженого будинку, які постраждали найменше, обстежують на наявність тріщин. Зокрема, комісія обстежує квартири № 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 31, 35, 37.

Крім того, з мешканцями будинку працює комісія з експертного оцінювання пошкодженого майна. Комісія не обстежує лише квартири № 6, 10, 14, до яких, за даними спеціалістів, неможливо потрапити.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в 9-поверховому будинку по вул. Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. За даними спеціалістів, для відновлення будинку потрібно буде розібрати та відбудувати дві кутові стіни. Очікується, щовсі роботи будуть завершені кінця року.

На знімку: будинок по вулиціі Петра Слинька, пошкоджений вибухом.