Харківщина може видати цього року близько 3 млн тонн врожаю зернових - Добкін

Харків. 14 вересня. УНІАН. На Харківщині триває кампанія зі збирання пізніх зернових.

Як повідомив у програмі«Час влади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, зібрані обсяги зерна дозволяють говорити про хороший загальний показник урожаю цього року.

«Сьогодні говорити про якісь результати зарано, але, за оцінками фахівців, цього року загальний вал перевищить 3 мільйони тонн зернових. Якщо він і не досягне рекордного показника врожаю минулого року, то не дуже від нього відстане. Для нас це важливо, тому що гарний урожай - це додаткові фінансові можливості для підприємств, які працюють в сільському господарстві - це нова техніка, нові технології і кращі результати в новому році», - передає слова М.Добкіна прес-служба ОДА.