Міліція Харкова шукає нападників, які облили зеленкою опозиційного кандидата

Харків. 20 вересня. УНІАН. Міліція Харкова порушила кримінальну справу за фактом нападу на кандидата в народні депутати України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, «19 вересня близько 18-ї години до оператора служби «102» надійшла інформація від 51-річного кандидата в депутати однієї з політичних сил про те, невідомі особи виплеснули на нього рідину, схожу на зеленку».

Повідомляється, що «для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського РВ міста Харкова. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловіка було доставлено до обласної офтальмологічної лікарні».

У ході перевірки встановлено, що «двоє невідомих з хуліганських спонукань облили кандидата в депутати речовиною зеленого кольору. З місця події працівниками міліції вилучено речові докази».

Слідчим відділом Київського РВ м. Харкова порушено кримінальну справу за ознаками частини 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Працівниками міліції проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин, йдеться у повідомленні.

Як передавав УНІАН, 19 вересня у Харкові невідомі облили зеленкою кандидата в народні депутати України по мажоритарному округу № 169 від Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Кірша. Лікарі констатували в потерпілого ушкодження рогівки очей.

Фото з Facebook Vasil Ponomariov