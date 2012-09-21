Добкін і Мазовецький поклали квіти до могил жертв тоталітаризму
13:17, 21 вересня 2012Харьків
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Гість відвідав Меморіал
Харків. 21 вересня. УНІАН. Сьогодні в рамках візиту в Харківську область представник Президента Республіки Польща, колишній прем`єр-міністр Республіки Польща Тадеуш Мазовецький разом з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом Добкіним вшанували пам`ять жертв тоталітаризму.
Вони поклали квіти до Меморіалу жертв тоталітаризму в Лісопарку, повідомляє сайт облдержадміністрації.
В церемонії також взяв участь Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат.
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