Добкін і Мазовецький поклали квіти до могил жертв тоталітаризму

Харків. 21 вересня. УНІАН. Сьогодні в рамках візиту в Харківську область представник Президента Республіки Польща, колишній прем`єр-міністр Республіки Польща Тадеуш Мазовецький разом з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом Добкіним вшанували пам`ять жертв тоталітаризму.

Вони поклали квіти до Меморіалу жертв тоталітаризму в Лісопарку, повідомляє сайт облдержадміністрації.

В церемонії також взяв участь Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА