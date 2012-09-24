Харків. 24 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін вручив сертифікат на автомобіль пожежнику Євгенові Кизименку, який постраждав 27 січня під час гасіння пожежі в селі Борщівка Балаклійському районі.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, М.Добкін відвідав Євгена Кизименка у Харківській обласній клінічній лікарні. Він побажав Євгенові якнайшвидшого відновлення здоров`я, а також вручив сертифікат на автомобіль, який був придбаний за ініціативою обласного та міського керівництва.

«Я хочу, щоб ти знав, що тебе наодинці з твоїми проблемами ніхто не залишить. По-перше, ми робимо все для того, щоб ти зміг повноцінно відновитися, і якщо потрібно буде, ми будемо звертатися в інші медустанови, які є в Україні, і залучимо іноземних фахівців. Ми розуміємо, наскільки проблематично тобі буде звикати до нових умов, і вирішили разом з Геннадієм Кернесом передати тобі машину. Зараз її переробляють з урахуванням твоїх фізичних можливостей, через місяць вона вже буде готова», - сказав М.Добкін, спілкуючись з Є.Кизименком.

За словами губернатора, в подібних випадках, коли люди потрапляють у складні ситуації через особливості своєї роботи, держава і суспільство зобов`язані надати їм максимальну допомогу і підтримку.

«Якщо професія людини пов`язана з небезпекою, якщо вона, ризикуючи своїм життям, може опинитися на лікарняному ліжку, то людина повинна розуміти, що ні держава, ні суспільство її не кинуть, вона не залишиться наодинці зі своєю бідою, а всі складнощі будуть спільними зусиллями мінімізовані. Євген виконував свою роботу, рятував чужі життя і мало не віддав за це своє. Сьогодні необхідно зробити все для відновлення його здоров`я і дати йому впевненість у майбутньому. І те, що керівництво обласного управління МНС виступило з ініціативою надати йому після одужання роботу, яка буде йому посильна, - це величезна моральна підтримка, яка допоможе йому не відчувати себе поза суспільством», - зазначив М.Добкін.

Довідка прес-служби ХОДА. 27 січня 2012 року при гасінні пожежі і порятунку людей отримав значні травми пожежник Євген Кизименко (1980 р.н.). Це сталося в приватному будинку в с. Борщівка Балаклійського району в результаті раптового руйнування балки перекриття даху.

Стан постраждалого був стабільно важкий. У Є.Кизименка були опіки 25% поверхні тіла, перелом правої руки, численні травми. Були необхідні операції з пересадки шкіри, йому вводили препарати крові, кілька разів підключали до штучної нирки. Лікування проводилося за підтримки керівництва області і міста Харкова. Зараз Є.Кизименко проходить курс реабілітації в Харківській обласній клінічній лікарні.