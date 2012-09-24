Добкін вручив сертифікат на автомобіль пожежнику Євгенові Кизименку
МНС підшукує посильну роботу
Харків. 24 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін вручив сертифікат на автомобіль пожежнику Євгенові Кизименку, який постраждав 27 січня під час гасіння пожежі в селі Борщівка Балаклійському районі.
Як повідомляє сайт облдержадміністрації, М.Добкін відвідав Євгена Кизименка у Харківській обласній клінічній лікарні. Він побажав Євгенові якнайшвидшого відновлення здоров`я, а також вручив сертифікат на автомобіль, який був придбаний за ініціативою обласного та міського керівництва.
«Я хочу, щоб ти знав, що тебе наодинці з твоїми проблемами ніхто не залишить. По-перше, ми робимо все для того, щоб ти зміг повноцінно відновитися, і якщо потрібно буде, ми будемо звертатися в інші медустанови, які є в Україні, і залучимо іноземних фахівців. Ми розуміємо, наскільки проблематично тобі буде звикати до нових умов, і вирішили разом з Геннадієм Кернесом передати тобі машину. Зараз її переробляють з урахуванням твоїх фізичних можливостей, через місяць вона вже буде готова», - сказав М.Добкін, спілкуючись з Є.Кизименком.
За словами губернатора, в подібних випадках, коли люди потрапляють у складні ситуації через особливості своєї роботи, держава і суспільство зобов`язані надати їм максимальну допомогу і підтримку.
«Якщо професія людини пов`язана з небезпекою, якщо вона, ризикуючи своїм життям, може опинитися на лікарняному ліжку, то людина повинна розуміти, що ні держава, ні суспільство її не кинуть, вона не залишиться наодинці зі своєю бідою, а всі складнощі будуть спільними зусиллями мінімізовані. Євген виконував свою роботу, рятував чужі життя і мало не віддав за це своє. Сьогодні необхідно зробити все для відновлення його здоров`я і дати йому впевненість у майбутньому. І те, що керівництво обласного управління МНС виступило з ініціативою надати йому після одужання роботу, яка буде йому посильна, - це величезна моральна підтримка, яка допоможе йому не відчувати себе поза суспільством», - зазначив М.Добкін.
Довідка прес-служби ХОДА. 27 січня 2012 року при гасінні пожежі і порятунку людей отримав значні травми пожежник Євген Кизименко (1980 р.н.). Це сталося в приватному будинку в с. Борщівка Балаклійського району в результаті раптового руйнування балки перекриття даху.
Стан постраждалого був стабільно важкий. У Є.Кизименка були опіки 25% поверхні тіла, перелом правої руки, численні травми. Були необхідні операції з пересадки шкіри, йому вводили препарати крові, кілька разів підключали до штучної нирки. Лікування проводилося за підтримки керівництва області і міста Харкова. Зараз Є.Кизименко проходить курс реабілітації в Харківській обласній клінічній лікарні.