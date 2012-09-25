ЄБРР розгляне можливість оптимізації системи теплопостачання у Харкові

Харків. 25 вересня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку розгляне можливість оптимізації системи теплопостачання в Харкові.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав під час зустрічі голови облдержадміністрації Михайла Добкіна делегацією Ради директорів ЄБРР керівник делегації Джорджіо Леччезі.

У ході обговорення проектів М.Добкін загострив увагу директорів на проекті будівництва нової черги теплотраси ТЕЦ-5.

«ТЕЦ-5 має державну форму власності, ТЕЦ-3 і Харківські теплові мережі – комунальну. У цьому році було ухваленое рішення про те, що ТЕЦ-5 буде виставлена на аукціон для реалізації інвестору. Ми сьогодні проводимо переговори з Міністерством палива та енергетики, аби на базі цих трьох підприємств створити підприємство «Харківенерго», яке матиме єдине управління, єдині завдання та цілі, а отже, зможе більш ефективно використовувати свої можливості для виробництва теплової та електричної енергії. Будівництво нової черги теплотраси дасть можливість у більшому обсягу забирати з цих двох теплоцентралей теплову енергію, яка є вторинним продуктом при виробництві електричної енергії. Це зробить її ще дешевшою», - сказавМ.Добкін.

За його словами, кількість абонентів, які б купували теплову енергію в цього підприємства, було б понад 600 тисяч, не включаючи комерційні структури, які мають окремі рахунки. Керівництво Харківської області максимально зацікавлене у фінансуванні будівництва нової черги теплоцентралі.

У свою чергу керівник делегації Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку Джорджіо Леччезі висловив подяку за цікаву зустріч і докладні презентації, і додав, що ЄБРР розгляне запропонований проект.

«Енергоефективність є стратегічним пріоритетом для банку, і ми розуміємо дуже багато ваших проблем. Ми будемо розглядати можливість оптимізації системи теплопостачання в Харкові», - сказав Д.Леччезі.

Фото прес-служби ХОДА