Ярославський виділив 500 тис грн на призовий фонд Metalist Student League

Харків. 28 вересня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський виділив 500 тисяч гривень на призовий фонд футбольного турніру Metalist Student League.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», у сезоні 2012/2013 рр. такий турнір утретє пройде в Харкові в рамках програми «Назустріч один одному», яка реалізовується футбольним клубом «Металіст» і спрямована на популяризацію футболу серед студентської молоді.

Згідно з регламентом змагань в Metalist Student League, ігри проводитимуться з вересня по травень з перервою на зимові місяці. Участь у турнірі візьмуть 18 команд. Більшість матчів турніру пройдуть на полях дитячо-юнацької футбольної академії «Металіст» та безпосередньо на ОСК «Металіст».

«У нашого клубу дуже багато уболівальників з числа студентської молоді. І нам дуже приємно, що вони не лише підтримують ФК «Металіст», але й самі готові вийти на ігрове поле. Ми дуже раді інтересу, який викликала наша ідея створити Metalist Student League, тому зі свого боку надамо турнірові всю необхідну підтримку. Тим паче, що у нас перед очима успішний приклад - змагання любительських команд Metalist League, у яких бере участь 190 команд і які не мають аналогів на території СНД. Крім того, ми не збираємося зупинятися на досягнутому і плануємо організувати ще й турнір для школярів. Тому що футбол - це не тільки спорт високих досягнень, але і гра мільйонів - тобто здоров`я і настрій людей різного віку, професій, соціального статусу», - сказав, коментуючи подію, О.Ярославський.

На знімках: ігрові поля футбольної академії ФК «Металіст», де проходять турніри.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА