Прокуратура офіційно назвала причину вибуху в будинку на вул. Слинька

Харків. 28 вересня. УНІАН. Прокуратура області офіційно назвала причини вибуху у житловому будинку у Харкові. Пред’явлено звинувачення 25-річному харків’янину у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинили майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що цей молодик у ніч з 3 на 4 вересня перебував у квартирі №10 на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Слинька, 2Б у м. Харкові. Діючи злочинно недбало, він залишив без догляду увімкнену газову плиту. Хлопець прийшов до помешкання на прохання квартиронаймачів, аби доглянути за домашніми тваринами.

Згідно з висновками експертиз, причиною надзвичайної події стало витікання газу через відкриті конфорки газової плити та духової шафи.

Близько 10.40 газоповітряна суміш зайнялася. Згодом стався вибух, внаслідок чого постраждали мешканці, а самому будинку завдано значної шкоди.

Як повідомлялося раніше, слідчим управлінням прокуратури області 4 вересня було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). В подальшому справу було перекваліфіковано на ч.2 ст.270 КК України (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинили майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки).

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Харкові в 9-поверховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.

За даними міськради, на сьогодні усі мешканці пошкодженого будинку отримали матеріальну допомогу в розмірі 1 тис грн на кожного члена родини. На цей час 20 родин (64 особи) з пошкодженого вибухом будинку по вул. Слинька, 2б розселили у три готелі та гуртожиток КП «Харківміськліфт».

5 вересня на засіданні обласної комісії питань з надзвичайних ситуацій аварії в будинку по вул. Слинька, 2б присвоїли статус надзвичайної події регіонального масштабу і звернулися до Кабміну за матеріальною допомогою.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час візиту до Харкова пообіцяв, що уряд профінансує відновлення пошкодженого будинку.

Фото Володимира Кравченка