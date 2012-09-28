Первушкін пішов з поста начальника Качанівської колонії
16:14, 28 вересня 2012Харьків
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ДПтС: «він написав рапорт, його розглянули»
Харків. 28 вересня. УНІАН. Начальником Качанівської виправної колонії (№54), де відбуває покарання екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, призначено Ігоря Колпащикова.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної системи України в Харківській області.
До цього І.Колпащиков обіймав посаду заступника начальника Качанівської колонії.
За даними прес-служби, колишній начальник виправного закладу Іван Первушкін звільнився за власним бажанням в середині вересня.
«Він написав рапорт, його розглянули і задовольнили. Йому вже 51 рік, а за положенням про проходження служби полковники служать до 50 років», - зазначили в Управлінні ДПтС Харківської області.
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