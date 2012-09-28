Тигипко: Ірина Бережна гідна стати депутатом Верховної ради ще раз

Харків. 28 вересня. УНІАН. Україна до кінця року підпише зону вільної торгівлі з Туреччиною, а найближчими роками увійде до клубу технологічно розвинених країн світу.

Про це сказав віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики України Сергій Тигипко сьогодні під час зустрічі з колективом Харківського машинобудівного заводу ФЕД, говорячи про можливості розширення ринків і обсягів виробництва українських підприємств, що спеціалізуються на виробництві високотехнологічної продукції.

«Такі підприємства, як ФЕД, є яскравим підтвердженням того, що в Україні є високі технології в машинобудуванні. І є майбутнє у високих технологіях, а це найголовніше для країни, тому що створює перспективу, - сказав С.Тигипко. - Через декілька років увійдемо до клубу технологічно розвинених країн. І це означає, що наші зарплати, наші пенсії будуть постійно зростати».

Віце-прем`єр також зазначив, що уряд має чітку програму, як саме цього досягти: «Розвиток високотехнологічних підприємств тримається на «трьох китах»: інвестиції, робочі місця і ринки. Ми повинні розширювати ринки, звідси ратифікація Зони вільної торгівлі з країнами СНД, до кінця року буде підписана зона вільної торгівлі з Туреччиною, ми підготували договір про зону вільної торгівлі з ЄС. Маємо для вирішення завдань щодо розвитку технологій наші закони для інвестицій. Вже прийнятий закон про індустріальні парки, і тут (на заводі ФЕД - ред.) якраз такий парк створений, але він був створений без підтримки держави. Сьогодні ми створюємо умови для того, щоб десятки таких парків виникали. У тих же США їх 400, в Туреччині - 260».

Відповідаючи на запитання, за кого голосувати харків`янам, щоб програми з відродження підприємств реалізовувалися, С.Тигипко зазначив: «Ось тут зі мною присутня Ірина Бережна. Вона затверджена як кандидат з`їздом Партії Регіонів. І те, про що я розповідав - частково і її заслуга. Ці всі закони приймало і буде приймати парламентська більшість, яка на 90% складається з членів Партії Регіонів. І Ірина Бережна входить у цю більшість. Адже це було рішення партії - щоб Ірина Бережна відповідала за даний округ. Для нас дуже важливий зворотний зв`язок з людьми».

«Наскільки я знаю, - підсумував віце-прем’єр-міністр, - вона багато що вже зробила для Харкова і ще робитиме. Тому я вважаю, що дуже гідного кандидата ми тут маємо, вона гідна того, щоб бути вибраною ще раз».

На знімку: Сергій Тигипко та Ірина Бережна під час перебування на заводі ФЕД.