На Харківщині здадуть в експлуатацію 20 багатоквартирних будинків

Харків. 28 вересня. УНІАН. До кінця року в Харківській області планується здати в експлуатацію 20 багатоквартирних будинків.

Про це поінформував під час обласної селекторної наради начальник управління містобудування та архітектури облдежадміністрації Михайло Рабинович.

Він зазначив, що на Харківщині триває активна робота з будівництва житла.

«Що стосовно багатоквартирного житлового будівництва, яке практично знаходиться в місті Харкові, ситуація повністю контролюється обласною державною адміністрацією, інспекцією ДАБК та інвесторами. На сьогоднішній день введено в експлуатацію 10 багатоквартирних будинків загальною площею житла 42,3 тис. кв.м. і заплановано до кінця року здати в експлуатацію ще 20 будинків загальною площею житла 123 тис.кв.м», - сказав М.Рабинович.

На знімку: будівництво у П``ятихатках