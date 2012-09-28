На Харківщині здадуть в експлуатацію 20 багатоквартирних будинків

17:42, 28 вересня 2012
Харьків
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Харків. 28 вересня. УНІАН. До кінця року в Харківській області планується здати в експлуатацію 20 багатоквартирних будинків.

Михайло ДОБКІН Валенитин ДУЛУБ

Про це поінформував під час обласної селекторної наради начальник управління містобудування та архітектури облдежадміністрації Михайло Рабинович.

Він зазначив, що на Харківщині триває активна робота з будівництва житла.

«Що стосовно багатоквартирного житлового будівництва, яке практично знаходиться в місті Харкові, ситуація повністю контролюється обласною державною адміністрацією, інспекцією ДАБК та інвесторами. На сьогоднішній день введено в експлуатацію 10 багатоквартирних будинків загальною площею житла 42,3 тис. кв.м. і заплановано до кінця року здати в експлуатацію ще 20 будинків загальною площею житла 123 тис.кв.м», - сказав М.Рабинович.

На знімку: будівництво у П``ятихатках

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