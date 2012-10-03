У Харкові триває акція «Зроби добру справу - подаруй книгу!»

Харків. 3 жовтня. УНІАН. У будинку Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64) триває збір художньої літератури для територіальних центрів соціального обслуговування та шкільних бібліотек Харківської області.

За дні акції, яка розпочалася нещодавно, до неї долучилися вже понад 20 харків’ян, котрі подарували більше 270 видань із власних бібліотек, повідомляє сайт ХОДА.

Сьогодні список літератури поповнили твори класиків зарубіжної літератури: О.Дюма, Ж.Сіменона, Майн Ріда, Л.Фейхтвангера; збірки творів І.Тургенєва у 15 томах та Л.Толстого у 12 томах; книги сучасних авторів: В.Пелевіна «Життя комах», О.Бузини «Тайна історія України - Русі», лауреата Нобелівської премії в галузі літератури 1998 року – Жозе Сарамаго «Поднявшиеся с земли». Серед книг для дітей шедеври світової дитячої літератури - Баррі Джеймс «Пітер Пен» та Крюс Джеймс «Тім Талер, або проданий сміх».

Акція з прийому літератури триватиме до 10 жовтня.

Її ініціаторами виступили управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації спільно з Громадською організацією «Кінофестиваль «Харьковская сирень».