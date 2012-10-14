У Богодухівському районі зареєстровано вже 120 хворих на кишкову інфекцію

Харків. 14 жовтня. УНІАН. У Богодухівському районі Харківської області станом на 13 жовтня зареєстровано вже 120 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Із загальної кількості хворих 44 особи госпіталізовано до інфекційного відділення Богодухівської центральної районної лікарні, 76 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні.

У 21 особи, у тому числі 13 дітей, форма перебігу хвороби середнього ступеню тяжкості, у інших - легкої. Лабораторно підтверджено діагноз у 21 особи (виділено Shigella Sonnei (дизентерія Сонне) – у 19 осіб, St. aureus (стафілокок золотистий) – у 2 осіб).

Захворювання зареєстровано у 7 навчальних закладах із 39 навчально-виховних закладів Богодухівського району, а саме: Богодухівська гімназія № 1, Губарівський НВК, Іваношийчанська ЗОШ, Олександрівська ЗОШ, Полковомикитівська ЗОШ, Семеноярська ЗОШ і Шарівська ЗОШ.

Сприяли виникненню спалаху порушення умов і термінів постачання, транспортування, зберігання харчових продуктів, технології приготування страв, порушення санітарно-гігієнічного режиму. Із 102 змивів, відібраних на харчоблоці Богодухівської гімназії № 1, в 41 виділено санітарно-показову мікрофлору, в 4 - Shigella Sonnei, у машині постачальника у 2 змивах виділено Shigella Sonnei, йдеться в повідомленні.

З метою пошуку шляхів та факторів передачі інфекції проведено бактеріологічне обстеження 595 осіб, проведено 623 бактеріологічних досліджень на патогенну флору об’єктів довкілля у вогнищі, із харчових продуктів – 52, змивів – 517, проб питної води – 54. Збудник, який послужив причиною спалаху (Shigella Sonnei) було виділено в досліджених пробах масла вершкового та салату зі свіжої капусти.

Як повідомляв УНІАН, у Богодухові Харківської області 5-7 жовтня до інфекційної лікарні було госпіталізовано 21 особу, у т. ч. 19 дітей Богодухівської гімназії №1 та №2 з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Під час епідрозслідування стану організації харчування в гімназії на харчоблоці виявлено порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, а саме: недотримуються правила зберігання харчових продуктів та сировини, виявлено продукти без маркування та супровідної документації, що підтверджує її якість та безпечність, відсутній контроль за організацією харчування у закладі, порушено ведення медичної документації, у т.ч. по контролю за організацією харчування, недостатня кількість інвентарю для прибирання тощо.