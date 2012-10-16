Харківщина - серед лідерів з проведення продовольчих ярмарків

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Харківщина увійшла до групи лідерів з проведення продовольчих ярмарків.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, у вересні цього року в Харківській області було проведено 412 ярмаркових заходів, що становить третій результат після Криму (512) та Вінницької області (470). 381 захід (92,5%) відбувся на Харківщині на існуючих ринках, 31 (7%) - становлять виїзні ярмарки.

Всього в Україні у вересні було проведено 5 524 ярмарки, у тому числі на існуючих ринках 3 766 (68,2%) та виїзних 1 758 (31,8%). Метою проведення таких заходів є наповнення споживчого ринку якісними продовольчими товарами власного виробництва та забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку, зазначається у повідомленні.