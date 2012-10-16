Дулуб розпорядився подати тепло в домівки харків’ян

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Сьогодні розпочинається опалювальний сезон у житлових будинках Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, згідно з розпорядженням першого заступника губернатора Валентина Дулуба, у зв’язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього до +8 градусів і нижче, організаціям і підприємствам, що знаходяться у сфері управління ХОДА, надано дозвіл розпочати опалювальний сезон у житлових будинках, а також споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами.

Райдержадміністраціям та міським головам міст обласного значення запропоновано видати відповідні розпорядження.