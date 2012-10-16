Азаров відкриє музей Партії регіонів у Харкові

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Голова Партії регіонів, прем`єр-міністр Микола Азаров цього тижня відкриє музей Партії регіонів у приміщенні Харківської обласної організації ПР.

Як повідомляє кореспондент УНАН, сьогодні про це повідомив заступник голови Харківської обласної організації ПР Євген Савін під час телемосту Київ-Харків.

«Відкриємо музей Партії регіонів цього тижня в присутності лідера партії», - сказав Є.Савін.

У зв`язку з цим він зазначив, що за час свого існування ПР проходила різні періоди, були моменти, коли партії було дуже складно.

«У кожного партосередку, у кожної парторганізації є своя історія, а це дуже серйозно, коли людина може прийти і подивитися на те, що було, показати своїм молодим бійцям, яких він привіз в обласну організацію, як це починалося. Це така спадкоємність зубрів, які в партії перебувають. Ми говоримо: ми пам`ятаємо і шануємо наших товаришів, які починали партію, які пройшли 2004 рік, які пройшли 2005 рік «, - сказав Є.Савін.

«Перші повідомлення про те, що обласна організація Партії регіонів створить музей, викликала реакцію ЗМІ, що ПР ... нафталіном. Нехай сміються, це їхні особисті проблеми», - зазначив Є.Савін.

*** Інформація про ініціативу створення музею ПР в Харкові з`явилася в ЗМІ на початку 2011 року. Як повідомляється на офіційному сайті ПР, історія Партії регіонів почалася з установчого з`їзду Партії регіонального відродження України (ПРВУ), який відбувся 26 жовтня 1997 року в Києві. 3 березня 2001 р. на позачерговому з`їзді ПРВУ змінила назву на Партію регіонів, а також обрала нового голову, ним став М.Азаров. Під час другого туру президентських виборів, 7 лютого 2010 р., лідер Партії регіонів Віктор Янукович здобув перемогу, набравши 48,95%. 23 квітня 2010 р. М.Азаров був обраний головою партії. Чинного Президента делегати з`їзду обрали Почесним лідером Партії регіонів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА (Архів)