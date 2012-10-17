У Богодухівському районі в лікарні залишаються ще 36 хворих на кишкову інфекцію

17:47, 17 жовтня 2012
Харьків
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Повідомлення СЕС

Інфекція, Богодухівський район

Харків. 17 жовтня. УНІАН. У Богодухівському районі Харківської області на стаціонарі в районній лікарні залишаються ще 36 хворих на гостру кишкову інфекцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

У тому числі на стаціонарному лікування на цей час залишаються 29 дітей. Решта проходить лікування в домашніх умовах. Починаючи з 5 жовтня й до сьогодні, з інфекційного стаціонару виписано 8 хворих, у тому числі 7 дітей.

У прес-службі СЕС наголосили, що на сьогодні ситуація в Богодухівському районі щодо спалаху дизентерії Зонне є стабілізованою. Хворі отримують всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі, медикаментами та виробами медичного призначення забезпечені. Для забезпечення своєчасного виявлення інфікованих та контактних осіб медики проводять щоденні огляди дітей. Із населенням району проводяться санітарно-освітні заходи з профілактики кишкових інфекцій. Протиепідемічні заходи тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Богодухові Харківської області з 5 по 15 жовтня було зареєстровано 120 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 112 у дітей. До інфекційної лікарні було госпіталізовано 67 хворих, у тому числі 59 дітей.

Усі вогнища інфекції пов`язані з єдиним постачальником харчових продуктів до закладів середньої освіти та дитячих садків, який фасував та розвозив готові харчові продукти. Отримані результати досліджень дозволили зробити попередній висновок, що вірогідним джерелом інфекції є саме цей постачальник харчових продуктів, шлях передачі інфекції - харчовий; обставини, що сприяли розповсюдженню інфекції - грубі порушення як при постачанні харчових продуктів, їхньому зберіганні та приготуванні в умовах навчальних закладів. Із визначеним постачальником продуктів розірвано угоди щодо виконання поставок. Продукти вилучені та знищені.

За фактом спалаху хвороби прокуратура району порушила кримінальну справу.

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