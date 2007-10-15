СБУ і МВС перевіряють інформація про зловживання в метрополітені

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Служба Безпеки України та Головне управління МВС України в Харківській області продовжують перевірку інформації про зловживання в Харківському метрополітені, яка була передана в ці структури два місяці тому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Сергія СТОРОЖЕНКА.

«Я неодноразово говорив про наявність зловживань у Харківському метрополітені і впевнений, що маю рацію», - сказав Сергій Стороженко. - На офіційному сайті Тендерної палати України, і не тільки на ньому, публікуються матеріали на цю тему. Буквально сьогодні на сайті www.President.org.ua з`явилася стаття «Начальник Харьковского метрополитена пойман на махинациях», з якою може ознайомитися будь-який громадянин. Коментарі, як мовиться, зайві».