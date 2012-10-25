Металіст вирвав перемогу в Норвегії
21:51, 25 жовтня 2012Харьків
0 0
Хав`єр забив на 89-й хвилині
Харків. 25 жовтня. УНІАН. Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі K між Русенборгом і харківським Металістом.
Русенборг - Металіст 1:2 (Ельюнуссі 46 - Марлос 80, Хав`єр 89).
В іншому матчі цієї групи зіграли Рапід (Відень) та Байєр 0:4.
Після трьох турів Металіст і Байєр лідирують у групі з 7 очками, у Русенборга - 3, у Рапіда немає балів.
Решта матчів
Група G. Відеотон - Базель 2:1, Генк - Спортинг 2:1
Група H. Рубін - Нефтчі 1:0, Інтер (Мілан) - Партизан 1:0
Група I. Спарта (Прага) - Хапоель (Кірьят-Шмона) 3:1, Ліон - Атлетик 2:1
Група J. Панатінаїкос - Лаціо 2:1, Марібор - Тоттенхем 1:1
Група L. Хельсінгборг - Ганновер 1:2, Леванте - Твенте 3:0
Фото Андрія КРАВЧЕНКА (архів)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter