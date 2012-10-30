Власенко про закриття справи щодо ЄЕСУ та аргументи

Харків. 30 жовтня. УНІАН. У захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко немає офіційної інформації про відмову в задоволенні заяви про закриття кримінальної справи щодо державних гарантій за зобов’язаннями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації.

Про це сьогодні в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«У нас інформації офіційної немає. Якщо це так, то це чергове абсурдне рішення», - наголосив С.Власенко.

Захисник підкреслив, що Кабінет міністрів України в господарському суді Києва вже визнав, що ніяких держгарантій за зобов’язаннями ЄЕСУ не видавалося.

«Я хочу нагадати, що основним елементом звинувачення Юлії Володимирівни в цій справі є те, що начебто були якісь держгарантії, видані українським Кабміном. При цьому я хочу нагадати, що під час розгляду справи в господарському суді навіть Кабмін Азарова вимушений був визнати, що ніколи ніяких державних гарантій не видавалося, саме на цьому Кабмін вибудував свою лінію презентації правової позиції у господарському суді Києва. Це абсурд. З одного боку, держава в особі Кабміну, який визнав очевидні речі, визнав, що ніяких гарантій немає, а слідчий говорить, що хоче посадити Тимошенко в тюрму, тому що гарантії є. Це маячня», - сказав С.Власенко.

Він припустив, навіть якщо рішення про відмову в закритті кримінальної справи існує, то його аргументація буде вкрай сумнівною.

«Насправді це так само нічим не буде аргументовано, як не аргументований вирок у «газовій справі». Якщо у вироку в «газовій справі» написано, що єдиним мотивом того, що робила Юлія Володимирівна, є створення позитивного політичного іміджу керівника Кабінету міністрів, то про що ми говоримо», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов`язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн. Уряд України подав апеляційну скаргу на це рішення. 22 жовтня Апеляційний господарський суд Києва призупинив провадження з розгляду апеляції про виплату Кабінетом міністрів боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони РФ у зв`язку з розслідуванням СБУ аналогічної кримінальної справи. Рішення ухвалене у зв`язку з відповідним клопотанням Кабміну, що надійшло до суду 19 жовтня.

За словами представника Кабміну Андрія Богдана, слідчий відділ СБУ розслідує кримінальну справу, і предмет позову в господарській справі аналогічний суті кримінальної справи.

23 жовтня адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк заявив, що його підзахисна звернулася з письмовою заявою до Служби безпеки України з проханням закрити кримінальну справу щодо нібито існуючих державних гарантій за зобов’язаннями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації у зв’язку із відсутністю складу злочину.

Учора з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах УНІАН повідомив, що Ю.Тимошенко відмовили в задоволенні заяви про закриття кримінальної справи щодо державних гарантій за зобов’язаннями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації.

«Заява Ю.Тимошенко про закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину розглянута. У її задоволенні відмовлено», - повідомило джерело.