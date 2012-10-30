Представники Партії регіонів нікому не дають шансів у мажоритарних округах (оновлена)

Харків. 30 жовтня. УНІАН. В усіх 14 мажоритарних округах Харківської області абсолютну перемогу здобувають представники Партії регіонів.

Як повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК), вже завершений підрахунок 100% протоколів по 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 179, 180 та 181-му округах. Тут скрізь перемогли представники Партії регіонів.

Так, кандидат від ПР Валерій Писаренко отримав перемогу в 168-му виборчому окрузі в Харкові за результатами обробки 100% протоколів виборчих комісій. В.Писаренко набрав 43,44% голосів, обійшовши свого основного конкурента від Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Ігоря Балуту, результат якого - 29,34%.

В окрузі №169 перемогла представник ПР Ірина Бережна (набрала 41,82% голосів).

У 170-му окрузі - кандидат від ПР Дмитро Святаш набрав 38,39% голосів. Друге місце посіла представник Компартії України Алла Александровська - 22,15% голосів.

У окрузі №171 перемогла Ірина Горіна (ПР) - 46,31% голосів, на другому місці - Валерій Малюга (УДАР) - 23,47%.

В окрузі №172 зі значним відривом переміг Володимир Мисик (ПР) - 51,97% голосів, друге місце - Віталій Прилипко (УДАР) - 20,6%.

В окрузі №173 перемогу здобув регіонал Анатолій Денисенко (50,6%).

В окрузі №175 переміг Володимир Кацуба (ПР) - 54,17% голосів, друге місце - Іван Варченко («Батьківщина») - 19,53% .

В окрузі №176 найбільше голосів виборців набрав Дмитро Шенцев (ПР) - 58,64% голосів, друге місце - Степан Гавриш (самовисуванець) - 17,75%.

В окрузі №179 лереміг Анатолій Гіршфельд (ПР) - 45,16% голосів, друге місце - Сергій Петренко (УДАР) - 13,56%.

В окрузі №180 переміг Олександр Біловол (ПР) - 55,32% голосів, на другому місці - Анатолій Дмитрієв («Батьківщина») - 19,99%.

В окрузі №181 перемогу здобув Євген Мураєв (ПР) - 56,15% голосів, друге місце - Михайло Ярмолюк (УДАР) - 12,29%.

В решті округів, де ще не завершені підрахунки, також лідирують представники Партії регіонів.

В окрузі №174 попереду Олександр Фельдман (ПР) - 58,63% голосів, друге місце - Сергій Петрик (УДАР) - 12,71% (оброблено 98,94% протоколів).

В окрузі №177 лідирує Віктор Остапчук (ПР) - 56,82% голосів, друге місце - Андрій Рівчак («Батьківщина») - 22,67% (оброблено 97,21% протоколів).

В окрузі №178 лідирує Дмитро Добкін (ПР) - 64,87% голосів, друге місце - Геннадій Федотов (КПУ) - 14,23% (оброблено 98,14% протоколів).