На Україну очікують дві хвилі епідемії грипу

Харків. 31 жовтня. УНІАН. На Україну в сезоні 2012-2013 очікують дві хвилі епідемії грипу і ГРВІ - в грудні й лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні завідуючий кафедрою дитячих інфекційних хвороб професор Сергій Крамарев на прес-конференції в Києві.

За його словами, Україна готова до зростання захворюваності. Посилаючись на інформацію МОЗ України, С.Крамарев зазначив, що всі лікувальні установи повністю забезпечені лікарськими препаратами.

«В особливій групі ризику – діти молодші 5 років і літні люди. Щорічно в нашій країні реєструється у дітей (вікова категорія від 0 до 18 років) від 200 до 300 тисяч випадків грипу, до 5 млн дітей щорічно захворюють на ГРВІ», - зазначив С.Крамарев.

У ході прес-конференції було також підкреслено, що цього року циркулюватимуть два нові штами грипу, імунітет до яких в українців поки не виробився.