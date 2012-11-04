Погода в понеділок

Харків. 4 листопада. УНІАН. Завтра, 5 листопада, у Львівській, Волинській, місцями в Івано-Франківській областях пройдуть сильні дощі, у Закарпатській - зливи.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці в Україні, крім західних, Житомирської та Київської областей, очікується туман, видимість 200-500 м.

Вітер переважатиме південний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві та області завтра без істотних опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°. По Києву температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.