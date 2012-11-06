Прокуратура порушила справу за фактом загибелі мисливця

Харків. 6 листопада. УНІАН. У Харкові за фактом загибелі юриста на полюванні прокуратура порушила кримінальну справу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Сергія Миронова.

Кримінальна справа порушена стосовно 54-річного мешканця області за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність).

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада приблизно о 12.30 під час полювання у мисливському угідді в Ізюмському районі Харківської області поблизу села Чистоводівка сталася надзвичайна подія – від пострілу з мисливської рушниці загинув 37-річний мешканець Харкова. Пострілом йому було спричинено вогнепальне поранення грудної клітини з пошкодженням внутрішніх органів, від яких чоловік помер на місці.

За даними міліції, загиблий працював юристом у Харкові, а також був членом організації «Українське товариство мисливців та рибалок».