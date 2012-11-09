У безробітної жінки міліція вилучила пістолет, ніж та наручники

Харків. 9 листопада. УНІАН. У Харкові в затриманої за хуліганство безробітної жінки правоохоронці вилучили наручники, пристрій для відстрілу гумових куль та магазин з патроном калібру 9 мм, муляж гранати Ф-1 та ніж кустарного виробництва.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Згідно з повідомленням, 7 листопада близько 7.40 до Ленінського райвідділу міліції звернувся 37-річний водій таксі із заявою про те, що о 7.30 біля одного з будинків на вулиці Соціалістичній невідома жінка вчинила сварку та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, розбила бокове скло в його автомобілі ВАЗ-21093.

Слідчий та експерт провели ретельний огляд місця події, опитали людей, котрі могли бути свідками та надали корисну для слідства інформацію.

Невдовзі працівники сектору карного розшуку Ленінського райвідділу міліції викрили та затримали 40-річну непрацюючу харків’янку, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину.

Речові докази, які знаходились в пакеті жінки (наручники, пристрій для відстрілу гумових куль та магазин з патроном калібру 9 мм, муляж гранати Ф-1 та ніж кустарного виробництва), вилучені.

Міліція порушила кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У цей час зловмисниця утримується в ізоляторі тимчасового тримання.