Мешканці будинку на вул. Слинька заїдуть у відремонтовані квартири 22 листопада

Харків. 19 листопада. УНІАН. Мешканці будинку по вулиці Слинька, 2б, в Харкові, де 4 вересня стався вибух, заїдуть у свої квартири вже 22 листопада, тобто на місяць раніше від запланованого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес під час огляду відновлення будинку.

Він зазначив, що будинок готовий приймати жителів.

«Ви можете крок за кроком повертатися до своїх квартир. У четвер з 12.00 підключать всі комунікації. О 15.00 ви можете вже заселитися. Ми щойно оглянули квартири, і ви бачите, що тут зроблено гарний ремонт», - сказав Г.Кернес.

За його словами, сьогодні «конструктив будинку повністю відновлений, виконано необхідний ремонт у квартирах, які були зруйновані частково, і капітальний ремонт у дев`яти квартирах, які найбільше пошкодило вибухом. Ці квартири відновили з нуля - поклали цеглу, поштукатурили стіни, поставили вікна, поклеїли шпалери, поклали кахлі, установили міжкімнатні та вхідні двері, газові плити, ванни, мийки. Також відремонтували і під`їзд. Його пофарбували, установили пластикові вікна та новий ліфт виробництва КП «Харківміськліфт» з диспетчеризацією. У всьому будинку повністю замінили комунікації - водопостачання, водовідведення, електрики, газозабезпечення. Будинок уже опалюється, є електроенергія».

Під час огляду робіт Г.Кернес дав доручення увімкнути воду. Газ увімкнуть після того, як усі газові плити перевірять.

Міський голова також повідомив, що житлово-комунальні платежі мешканцям будинку по вул. Слинька, 2б нараховуватимуть з 1 грудня.

У прес-службі міськради зазначили, що в процесі відновлення будинку платежів не нараховували.

Під час ремонту у квартирах поставили лічильники на електроенергію і воду. За словами Сергія Євеля, генерального директора будівельної компанії ТОВ «Стальконструкція», яка займається відновленням будинку, лічильники були передбачені проектом відбудови.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Харкові в 9-поверховому будинку на вулиці Петра Слинька, 2Б, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. 20 сімей (64 особи) з пошкодженого вибухом будинку були розселені у три готелі та гуртожиток КП «Харківміськліфт». 5 вересня на засіданні обласної комісії питань з надзвичайних ситуацій цій аварії присвоїли статус «надзвичайної події регіонального масштабу» і звернулися до Кабміну за матеріальною допомогою. Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час візиту до Харкова пообіцяв, що уряд профінансує відновлення пошкодженого будинку.