Суд зобов'язав Авакова виплатити майору 20 тис грн за неправдиву інформацію
«Чугаєвський не бив журналіста»
Харків. 28 листопада. УНІАН. Київський районний суд Харкова вчора, 27 листопада, ухвалив рішення за позовом майора міліції Володимира Чугаєвського до екс-губернатора Арсена Авакова і телеканалу АТН про захист честі та гідності у зв`язку з поширенням неправдивої інформації.
Про це 28 листопада поінформував юрист Володимира Чугаєвського Сергій Кравченко,повідомляє SQ.
За словами Кравченка, суд задовольнив вимоги майора у повному обсязі, зокрема, зобов`язав Авакова виплатити Чугаєвському моральну компенсацію у 20 тис. грн., оплатити судові витрати та публічно спростувати неправдиву інформацію. Суд також зобов`язав телеканал АТН надати ефірний час Авакову для спростування неправдивої інформації.
Агентство нагадує, що 11 серпня 2011 р. у програмі АТН «Віддзеркалення» Аваков заявив, що майор Чугаєвський побив журналіста Дениса Корнєва. За словами Кравченка, пізніше з`ясувалося, що Корнєв не є журналістом, і що майор Чугаєвський його не бив. Чугаєвський звинуватив Авакова в наклепі і подав позов про захист честі й гідності та виплату моральної компенсації. Суд у цій справі тривав понад рік. За словами Кравченка, представники Авакова і телеканалу останнім часом не з`являлися на засідання.
Крім цього, Московський райсуд розглядав аналогічний позов майора Чугаєвського до Дениса Корнєва. За словами Кравченка, суд залишив позов без розгляду, а сторона Чугаєвського вирішила не відновлювати провадження за позовом, оскільки Корнєв у одному з інтерв`ю заявив, що не називав прізвище Чугаєвського.