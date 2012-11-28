Завод ім. Малишева набирає робітників для виконання великих контрактів

Харків. 28 листопада. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» розпочало додатковий набір робітників для виконання довгострокових державних та іноземних контрактів.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу кадрів оборонного підприємства Олена Латанська.

«Завод імені Малишева реалізує одразу кілька великих контрактів, які потребують ретельного і вчасного виконання, тому керівництвом вирішено провести додатковий набір робітників різних професій», - сказала начальник відділу кадрів.

Зокрема, зазначила вона, заводу потрібні, токарі, свердлувальники, фрезерувальники, шліфувальники, зуборізчики, заточувальники, гальваніки, термісти, оператори верстатів з ЧПУ, а також слюсарі механо-складальних робіт, слюсарі-ремонтники, електромонтери, електрозварювальними, машиністи мостових кранів, фахівці ливарного виробництва.

О.Латанська повідомила, що зарплата робітника сьогодні на заводі ім. Малишева становить від 2500 до 7000 гривень на місяць, практикується прогресивно-преміальна (до 100%) система оплати праці.

Для тих, хто не має трудових навичок, але хотів би працювати на заводі ім. Малишева, наголосила О.Латанська, надається можливість навчатися та опановувати обрану професію. Відділ кадрів заводу спільно з Харківським обласним центром зайнятості регулярно проводить навчання з тих чи інших професій. Завод має базові профтехучилище №6 та механічний технікум ім. Морозова.

Начальник відділу кадрів наголосила також, що підприємство може забезпечувати службовим житлом (функціонує гуртожиток для іногородніх холостяків, працюють їдальні»). Також працівникам надається повний соціальний пакет. Зокрема, виділяються санаторно-курортні путівки, а для дітей – путівки в дитячі оздоровчі табори. Контактні телефони 050-301-5-301, 739-32-12, 739-34-02.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків) – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським КБ з машинобудування ім. Морозова та Харківським КБ з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Продукція заводу ім. Малишева: важка бронетехніка (танки «Оплот», «Булат», модернізація танків-64, Т-72, Т-54/55/62); легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

Сьогодні підприємство працює над виконанням контрактів на поставку партії БМ «Оплот» до Таїланду, бронетранспортерів БТР-4 для Іраку, МТВ для Китаю, танків «Булат» для Збройних сил України.

На знімках: танк «Оплот», БТР-4 та БМ «Булат» виробництва ДП «Завод ім. Малишева».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА