Голову Зачепилівської райради, який спричинив ДТП, звільнено з посади

Харків. 5 грудня. УНІАН. Голову Зачепилівської районної ради Олега Токаря, який 30 листопада спровокував масштабну дорожньо-транспортну пригоду в Дніпропетровську, звільнено з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної ради.

«4 грудня 2012 року відбулося пленарне засідання позачергової сесії Зачепилівської районної ради, на якому було ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради Токаря Олега Валерійовича», - йдеться у повідомленні.

На сайті не вказується, що стало причиною звільнення О.Токаря.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада О.Токар, керуючи автомобілем Мitsubishi Рadjero, у Дніпропетровську спричинив масштабне ДТП, внаслідок якого водій однієї з іномарок загинув на місці. За даними дніпропетровської ДАІ, «водій автомобіля Мitsubishi Рadjero знаходився з явними ознаками алкогольного сп’яніння».