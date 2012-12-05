В Дергачівському районі чоловік убив дружину й тещу, після чого наклав на себе руки

Харків. 5 грудня. УНІАН. У Дергачівському районі Харківської області чоловік убив свою дружину й тещу, після чого наклав на себе руки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, в будинку 62-річної пенсіонерки було знайдено мертвими з ножовими пораненнями господарку, її дочку та зятя. Попередньо встановлено, що зять під час сварки убив свою тещу й дружину, після чого покінчив життя самогубством, заподіявши собі ножове поранення шиї.

Як повідомляє сайт Головного управління МВС України в Харківській області, всі загиблі проживали на одній житловій площі: 62-річна пенсіонерка, 34-річна жінка та її 38-річний чоловік.

Міліціонерами оглянуто місце події, вилучені речові докази.

Під час опитування сусідів та близьких загиблих оперативники з’ясували, що останнім часом в родині виникали конфлікти, які завжди завершувались сварками. Здебільшого, з’ясування стосунків виникало на побутовому ґрунті, а також з приводу розподілу майна. Вранці 4 грудня під час чергової сварки 38-річний чоловік за ножем наніс смертельні поранення своїй дружині та тещі. Після скоєного він написав передсмертну записку із зізнаннями у вчиненні тяжкого злочину та наклав на себе руки.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини події.