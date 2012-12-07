На Харківщині проведено медогляд 200 дітей із сімейних форм виховання - Шурма

Харків. 7 грудня. УНІАН. З травня цього року в рамках договору соціального партнерства в Інституті охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України обстежено 211 дітей із сімейних форм виховання Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Ігор Шурма,

За його словами, зокрема, обстежені діти з Харківського, Краснокутського, Балаклійського, Барвінківського та Богодухівського районів.

«Вони вперше потрапили під такий ретельний огляд лікарів, тому не дивно, що понад 30% дітей мають уперше виявлені хвороби. Найчастіше реєструються хвороби шлунково-кишкового тракту, хвороби нервової та ендокринної системи», - сказав І.Шурма.

Він також повідомив, що до кінця року буде підписано договір соціального партнерства, згідно з яким діти із сімейних форм виховання, які проходять обстеження та лікування в Інституті охорони здоров’я дітей та підлітків, кожного дня будуть отримувати екологічно чисту, здорову продукцію КП «Харківська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».

Довідка. В Харківській області проживає 4767 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В області створено 62 дитячих будинки сімейного типу та 321 прийомна родина, в яких виховуються 962 дитини.

