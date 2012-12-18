У Первомайській райлікарні відкрито нові медичні кабінети

Харків. 18 грудня. УНІАН. Сьогодні відкрито нові кабінети УЗД та фізіотерапії у Первомайській центральній районній лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в церемонії відкриття медичних кабінетів узяв участь заступник голови облдержадміністрації Ігор Шурма.

За його словами, робота цих кабінетів значно розширить надання необхідних процедур.

«Сьогоднішня подія – це продовження роботи зі створення на Харківщині рівних можливостей доступу до якісної медицини як мешканців обласного центру, так і районів області, що є одним з кроків по реалізації соціальних ініціатив Президента України. Новий кабінет фізіотерапії дає можливість надання всього спектру процедур, який є в арсеналі медицини України. Ми дуже сподіваємося, що створення нових умов у поліклініках допоможе повернути довіру людей до цієї служби», - сказав І.Шурма.

Новий кабінет оснащений 8 сучасними апаратами: ультразвуковий інгалятор, опромінювач ртутно-кварцевий, магнітно-ІЧ-лазерний терапевтичний апарат, апарат для гальванізації та електрофорезу, апарат ультразвукової терапії. Загальна вартість обладнання становить 69,09 тис грн. Окрім цього, для лікарні закуплений ультразвуковий прилад «Ультимара» вартістю 415 тис грн.

Також заступник губернатора вручив головному лікарю сертифікати на нове обладнання. Крім фізіотерапевтичного обладнання та апарата УЗД, район отримав два 3-канальні кардіографи, а також 15 приладів системи «Телекард», які разом з придбаними раніше повністю закриють потребу району. Загальна вартість отриманого обладнання становить 650 тис. грн.

Довідка. Стаціонарна допомога у Первомайській районна лікарні надається за 9 профілями. В структурі лікарні розгорнуті ліжка терапевтичного, кардіологічного, неврологічного, хірургічного, травматологічного, інфекційного дорослого та дитячого, гінекологічного, педіатричного профілів, ліжка вагітних та породіль, а також інтенсивної терапії. На ліжках цілодобового перебування в Первомайській ЦРЛ щорічно лікується до 6 тис осіб, щорічно проводиться приблизно 800 оперативних втручань.

В своїй структурі Первомайська ЦКЛ має поліклініку на 577 відвідувань у зміну, де ведеться прийом за 22 спеціальностями, стаціонар на 160 ліжок та денний стаціонар на 90 ліжок. Загальна потужність амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікарні становить 893 відвідувань за зміну, загальна кількість ліжок денного перебування - 150. До складу ЦРЛ як структурні підрозділи входять: центр первинної медико-санітарної допомоги, 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 15 фельдшерсько-акушерських пунктів.