На місці кінотеатру «Боммер» буде кінотеатр «Боммер» - Маренич

Харків. 18 грудня. УНІАН. Начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич спростувала чутки стосовно перепрофілювання кінотеатру «Боммер», повідомляє сайт ОДА.

За її словами, кінотеатр має славні традиції та історію, тому може стати насправді потужним кіноцентром. Для цього необхідно провести реконструкцію даного приміщення.

«Ми можемо зробити кінотеатр «Боммер» надзвичайно цікавим, сучасним кіноцентром з урахуванням всіх останніх вимог, щоб він був гідний міста Харкова. На сьогодні цей кінотеатр відвідує небагато людей. На сеанс приходить приблизно 22 людини, а всього місць 132. Такого не може бути. Це той кінотеатр, який має настільки славну традицію та історію, з якого можна створити насправді потужний кіноцентр, де могли б дивитися різне кіно», - сказала В.Маренич.

Вона запевнити, що «в кінотеатрі «Боммер» буде кінотеатр «Боммер».

«Ніхто нікуди не виводить, не переводить, не передає, не продає кінотеатр. Подивитися, яким він буде, я всіх запрошую наприкінці квітня наступного року», - сказала В.Маренич.

Начальник управління зазначила, що після відкриття оновлений кінотеатр буде радувати харків’ян і гостей міста показом різноманітних кінострічок. Перш за все, у ньому планується демонструвати стрічки в рамках Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» та проводити зустрічі з видатними режисерами та кіноакторами.

«Крім цього, ми вже почали працювати з людьми, які будуть представляти в кінотеатрі Дні українського, французького кіно та інші цікаві проекти. «Боммер» - це прекрасне місце, де можна буде дивитися фільми тих людей, які є митцями, яким є що показати. Ми також будемо мати можливість дивитися старе добре кіно, починаючи з радянських стрічок і закінчуючи старими французькими фільмами. Я думаю, що багато людей хотіли б мати місце, де вони б могли подивитися фільми своєї молодості. Мені б дуже хотілося, щоб це місце стало місцем зустрічі молодих та аматорських колективів і тих людей, які навчаються у спеціалізованих навчальних закладах, щоб вони могли у кінотеатрі представити свої дипломні роботи. Я б дуже хотіла, щоб кінотеатр став місцем зустрічі людей, які могли б зустрітися в рамках проекту «Харьковская сирень. PS» з видатними кіномитцями, режисерами, акторами. Наразі Харків не може похвалитися таким місцем», - сказала В.Маренич.

Вона також нагадала, що в рамках V Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» у кінотеатрі планується відкрити Музей історії кіно міста Харкова.