У Харкові начальника районної податкової садять на 7 років

Харків. 28 грудня. УНІАН. У Харкові начальника державної податкової інспекції одного з районів міста за хабарництво, зловживання службовим становищем та службове підроблення засудили до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах на 3 роки та з конфіскацією майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Андрія Гончаренка, відповідний вирок 27 грудня виніс Київський районний суд Харкова.

Як встановило слідство, для покращення показників своєї роботи податківець примусив одне з підприємств за наслідками перевірки сплатити до бюджету донарахувань на суму 150 тис грн. Чиновник також отримав 43,5 тис грн хабара за те, що він штучно в кілька разів не збільшив обсяг цих донарахувань.

В іншому випадку за невиявлення під час перевірки порушень чиновник змусив керівника підприємства сплатити рахунки з ресторану, в якому він святкував власний день народження, на суму 8 тис. 820 грн.

Державний обвинувач орієнтував суд на покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Вирок суду ще не набрав законної сили. Прокуратура області вирішує питання про подання апеляційної скарги.