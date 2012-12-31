Добкін привітав мешканців області з Новим Роком і Різдвом Христовим
10:21, 31 грудня 2012Харьків
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«Нехай 2013 рік буде багатим на радісні події»
Харків. 31 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав мешканців області з Новим Роком і Різдвом Христовим.
Привітання губернатора розміщене на офіційному сайті облдержадміністрації.
«Нехай 2013 рік буде багатим на радісні події, вагомі надбання, здійснені мрії. Нехай світло Різдва Христового осяває кожен день вашого життя», - побажав землякам М.Добкін.
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