Добкін привітав мешканців області з Новим Роком і Різдвом Христовим

«Нехай 2013 рік буде багатим на радісні події»

Харків. 31 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав мешканців області з Новим Роком і Різдвом Христовим. Привітання губернатора розміщене на офіційному сайті облдержадміністрації. «Нехай 2013 рік буде багатим на радісні події, вагомі надбання, здійснені мрії. Нехай світло Різдва Христового осяває кожен день вашого життя», - побажав землякам М.Добкін.

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