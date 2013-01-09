На Харківщині укладено 77 договорів для будівництва доступного житла

Харків. 9 січня. УНІАН. На Харківщині укладено 77 договорів на часткову компенсацію відсотків за Програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Валентина Дулуба.

За його даними, станом на 14 грудня участь у Програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла беруть 9 будівельних компаній, кредити видають 7 банків. Відібрані для участі в програмі 28 житлових будинків, в яких громадяни можуть придбати 2583 квартир.

На сьогодні, повідомив В.Дулуб, укладено 77 договори на часткову компенсацію відсотків і видано кредитів на 15,629 млн грн. Із запланованих коштів у сумі 60 млн 183,4 тис грн.для надання часткової компенсації профінансовано 15 млн грн. Бажання брати участь у Програмі виявили 560 осіб.

Фото прес-служби ХОДА