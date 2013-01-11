На Харківщині кількість пунктів обігріву зросла до 191
09:35, 11 січня 2013Харьків
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За період холодів звернулося 2646 осіб
Харків. 11 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області сьогодні функціонують 191 пункт обігріву.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, на сьогодні кількість пунктів обігріву зросла, і всі вони стаціонарні.
Як повідомляє Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, кількість пунктів зростає, всі вони стаціонарні.
Останньої доби за допомогою звернулося 28 осіб, за весь період холодів - 2646.
На знімку: в одному з пунктів обігріву на Харківщині.
Фото УНІАН
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