На Харківщині кількість пунктів обігріву зросла до 191

Харків. 11 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області сьогодні функціонують 191 пункт обігріву.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, на сьогодні кількість пунктів обігріву зросла, і всі вони стаціонарні.

Як повідомляє Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, кількість пунктів зростає, всі вони стаціонарні.

Останньої доби за допомогою звернулося 28 осіб, за весь період холодів - 2646.



На знімку: в одному з пунктів обігріву на Харківщині.

Фото УНІАН