Закон про екстрену медичну допомогу покращить якість надання послуг - Шурма

Харків. 11 січня. УНІАН. Закон про екстрену медичну допомогу дозволить значно покращити якість надання екстрених медичних послуг.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав у ефірі «Радіо Слобожанщини» заступник губернатора Ігор Шурма.

«Закон про екстрену медичну допомогу повинен суттєво змінити ситуацію щодо надання швидкої медичної допомоги. Основне завдання – це доїзд машини у місті Харків до 10 хвилин, у районних центрах – до 5 хвилин, у найвіддаленіші куточки сільської місцевості незалежно від стану дороги і автомобіля – до 20 хвилин», - сказав І.Шурма.

За його словами, відповідно мають бути і оснащені санітарні автомобілі необхідним обладнанням.

«Це все справа не одного дня, ми всі розуміємо, які завдання перед нами стоять, але я гадаю, що за півроку оцінку цим нововведенням дадуть не чиновники, не організатори, а ті люди, які викликають екстрену медичну допомогу, і ті люди, які будуть її надавати, тобто, медичні працівники», - сказав І.Шурма.

За його словами, згідно з новим законодавством, усі бригади екстреної медичної допомоги підпорядковуються обласному центру екстреної медичної допомоги, який несе відповідальність за організацію, фінансування та забезпечення роботи бригад. Центр нікому не підпорядковується і має окреме фінансування, що дозволяє говорити про перспективи оновлення автопарку і більш повне укомплектування лікарських сумок. Всі виклики за номерами 103 і 112 надходять в обласний центр, звідки переводяться за допомогою навігаційної системи на найближчу до потрібної адреси бригаду, а перша допомога пацієнту надається у географічно найближчому медичному закладі.



Фото прес-служби ХОДА