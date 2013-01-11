Закон про екстрену медичну допомогу покращить якість надання послуг - Шурма
Але «це справа не одного дня»
Харків. 11 січня. УНІАН. Закон про екстрену медичну допомогу дозволить значно покращити якість надання екстрених медичних послуг.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав у ефірі «Радіо Слобожанщини» заступник губернатора Ігор Шурма.
«Закон про екстрену медичну допомогу повинен суттєво змінити ситуацію щодо надання швидкої медичної допомоги. Основне завдання – це доїзд машини у місті Харків до 10 хвилин, у районних центрах – до 5 хвилин, у найвіддаленіші куточки сільської місцевості незалежно від стану дороги і автомобіля – до 20 хвилин», - сказав І.Шурма.
За його словами, відповідно мають бути і оснащені санітарні автомобілі необхідним обладнанням.
«Це все справа не одного дня, ми всі розуміємо, які завдання перед нами стоять, але я гадаю, що за півроку оцінку цим нововведенням дадуть не чиновники, не організатори, а ті люди, які викликають екстрену медичну допомогу, і ті люди, які будуть її надавати, тобто, медичні працівники», - сказав І.Шурма.
За його словами, згідно з новим законодавством, усі бригади екстреної медичної допомоги підпорядковуються обласному центру екстреної медичної допомоги, який несе відповідальність за організацію, фінансування та забезпечення роботи бригад. Центр нікому не підпорядковується і має окреме фінансування, що дозволяє говорити про перспективи оновлення автопарку і більш повне укомплектування лікарських сумок. Всі виклики за номерами 103 і 112 надходять в обласний центр, звідки переводяться за допомогою навігаційної системи на найближчу до потрібної адреси бригаду, а перша допомога пацієнту надається у географічно найближчому медичному закладі.
Фото прес-служби ХОДА