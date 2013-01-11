ДПтСУ перевиконала план закупівлі відеоапаратури для в'язниць Харківщини

Харків. 11 січня. УНІАН. Установи Державної пенітенціарної служби України в Харківській області в 2012 році у рамках плану переоснащення технічними засобами охоронного призначення придбали та встановили 8 шістнадцятиканальних відеореєстраторів та 32 зовнішні відеокамери.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної пенітенціарної служби.

Крім того, для пенітенціарних установ Харківської області було придбано та встановлено 37 внутрішніх відеокамер, 6 комплект-датчиків виявлення «Промінь-М», 30 комплектів портативних радіостанцій, 5 комплектів стаціонарних радіостанцій, 5 систем доступу з верифікацією та 50 комплектів електрозамків типу «Примула -М».

Загальна вартість технічного оснащення становить 556 тис. грн, тобто 103% від запланованого.

Водночас у повідомленні не зазначається, яким чином ці технічні засоби були розподілені серед в`язниць Харківської області.