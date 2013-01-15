Аеропорт «Харків» і «Наталі Турс» ввели послугу безкоштовного групового трансферу

Харків. 15 січня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» спільно з туристичною компанією «Наталі Турс» ввели послугу безкоштовного групового трансферу для жителів Дніпропетровська і Запоріжжя, які слідують, зокрема, в/із Дубая, Стамбулу, Відня та Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, з лютого планується упровадити трансфери для пасажирів-клієнтів «Наталі Турс» з Полтави, до кінця 2013 року - із Сум.

Раніше аеропорт «Харків» увів послугу безкоштовного трансферу для мешканців російського Бєлгорода.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 501,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» в рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи по футболу 2012 року здійснювала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського у форматі приватно-державного партнерства.

Загальна сума інвестицій А.Ярославського в проект становить 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти, виділено 191,3 млн дол.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА