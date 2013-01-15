З Тимошенко щодня проводимо виховні бесіди - начальник колонії

Харків. 15 січня. УНІАН. З екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко щодня проводяться виховні бесіди з метою переконати її припинити акцію громадянської непокори.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу у Качанівській виправній колонії заявив начальник закладу Ігор Колпащиков.

«Вони (виховні бесіди - УНІАН) проводяться щоденно», - сказав він.

Начальник колонії зазначив, що виховні бесіди проводитимуться доти, «доки ми не досягнемо консенсусу, доти, доки не з’явиться заява про вихід з цієї акції, яка оголошена Ю.Тимошенко».

І.Колпащиков уточнив, що на цей час Ю.Тимошенко не подала заяву про закінчення своєї акції громадянської непокори.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь «у будь-яких замовних кримінальних провадженнях». Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір «настільки, наскільки вистачить сил і життя» спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовлялася повертатися в свою палату в лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.