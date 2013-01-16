Міліція розслідує, хто записав розмову Тимошенко з чоловіком

Харків. 16 січня. УНІАН. У Харкові міліція почала розслідування за фактом оприлюднення в Інтернеті аудіозапису розмови екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з її чоловіком Олександром Тимошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління МВС України в Харківській області.

У міліції зазначили, що матеріали справи були прийняті Харківським міським управлінням 15 січня. Розслідується злочин, передбачений ч. 1 ст. 163 ККУ («Порушення таємниці телефонних розмов») .

«Головне управління МВС України в Харківській області повідомляє, що слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області даний матеріал зареєстрований та внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 163 («Порушення таємниці телефонних розмов») Кримінального кодексу України», - повідомили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня на брифінгу в Харкові адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк заявив, що в Інтернеті з’явився змонтований аудіозапис телефонної розмови екс-прем’єра з її чоловіком Олександром Тимошенком.

За його словами, в аудіозапису розмови начебто екс-прем’єр згадує суддю Європейського суду з прав людини від України, говорячи про те, що вона нібито не хоче підписувати рішення суду, і що їй це колись «відхаркнеться».

За словами адвоката, Ю.Тимошенко підтвердила, що телефонна розмова з О.Тимошенко справді відбувалася 7 січня на Різдво. Під час розмови екс-прем’єр вітала чоловіка зі святами. За словами адвоката, зміст цієї розмови був викривлений та змонтований. О.Плахотнюк звернув увагу, що факт появи цього запису свідчить про те, що ведеться прослуховування телефонних розмов не тільки Ю.Тимошенко, але й її чоловіка.