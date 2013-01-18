Жінки-депутати залишили медичний блок Тимошенко – ДптСУ

Харків. 18 січня. УНІАН. Жінки народні депутати України Олександра Кужель, Людмила Денисова та Тетяна Слюз, які 16 січня прибули до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові та приєдналися до акції протесту екс-прем’єр-міністр України Юлії Тимошенко, сьогодні вранці покинули приміщення блоку, де утримується екс-прем’єр.

Про це повідомили УНІАН а Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

За даними пенітенціарної служби, жінки покинули приміщення блоку, де утримується Ю.Тимошенко, на виконання рішення Дзержинського районного суду Харкова.

«Вранці вони були ознайомлені з рішенням Дзержинського районного суду міста Харкова, який прийняв рішення вжити заходи щодо «забезпечення позову Качанівської виправної колонії та Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» до Кужель, Денисової та Слюз шляхом видалення останніх із охоронюваного блоку на дев’ятому поверсі», - повідомили у ДПтСУ.

У пенітенціарній службі не уточнили, чи депутатки самостійно покинули приміщення, де перебували, чи для до них застосовувалися якісь заходи примусу.

Водночас у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» УНІАН повідомили, що жінок-депутатів «винесли з блоку на руках».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня О.Кужель, Л.Денисова і Т.Слюз, які прибули на короткотермінову зустріч із Ю.Тимошенко, приєдналися до її акції громадянської непокори і відмовилися покидати лікарню.