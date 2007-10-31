Депутати облради сьогодні продовжать засідати

Київ. 31 жовтня. Пленарне засідання сесії Харківської облради продовжиться 31 жовтня.

Як заявив журналістам 30 жовтня голова облради Василь Салигін, Харківська облдержадміністрація (ХОДА) незадовільно підготувала матеріали, які стосуються внесення змін в обласний бюджет на 2007 р. "Розуміючи життєву важливість прийняття змін до бюджету, депутати підтримали пропозицію зібратися керівникам фракцій і постійних комісій облради, а також представникам ХОДА з метою прийняття погодженої позиції щодо внесення змін до обласного бюджету о 9.00 31 жовтня", - підкреслив голова облради. Пленарне засідання сесії почнеться о 12.00.